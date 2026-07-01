mercoledì, 1 Luglio , 26

Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

(Adnkronos) - Novak Djokovic si prende gioco bonariamente...

Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

(Adnkronos) - Un uomo di 62 anni, Marco...

Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

(Adnkronos) - Sandro Tonali al Tottenham per 100...

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

(Adnkronos) - Alle 22 in campo a Seattle...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOElisa Claps, il fratello Gildo a 'Chi l'ha visto?': "Riaperte indagini su...
elisa-claps,-il-fratello-gildo-a-‘chi-l’ha-visto?’:-“riaperte-indagini-su-ritrovamento-corpo-e-complicita”
Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità”. Lo ha rivelato in diretta a ‘Chi l’ha visto?’ Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità nel 2010.  

Danilo Restivo, poi condannato per l’omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica. 

Previous article
Console Usa a Napoli: nostri popoli uniti da una solida alleanza
Next article
Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

(Adnkronos) - Novak Djokovic si prende gioco bonariamente di una raccattapalle a Wimbledon. Nel match del secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, ultimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

(Adnkronos) - Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

(Adnkronos) - Sandro Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline. Gli Spurs prendono il centrocampista italiano dal Newcastle con l'acquisto più ricco della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

(Adnkronos) - Alle 22 in campo a Seattle Belgio e Senegal nel secondo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026. Nel primo l'Inghilterra ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.