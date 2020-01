Elisa De Panicis vs Salvo Veneziano a Live – Non è la D’Urso 2020. Nella prima puntata di stasera, domenica 19 gennaio, De Panicis e Veneziano hanno avuto un ulteriore confronto in diretta tv. Nel corso del nuovo faccia a faccia tra i due volti di Grande Fratello Vip 4, l’influencer si è difesa dalle accuse di Salvo e ha confessato di essere stata vittima di “violenze da un ragazzo“. Il video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento