Elisabetta Belloni lascia il Dipartimento per la sicurezza: pronto un incarico in Ue?

ROMA – Elisabetta Belloni si prepara a lasciare la guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), una decisione che ha confidato a pochi amici già a dicembre.

Poco prima di Natale, Belloni ha comunicato personalmente la sua intenzione di dimettersi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una riunione riservata alla quale era presente anche Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi.

La notizia arriva come un colpo di scena, anticipando di diversi mesi la scadenza naturale del suo mandato, prevista per maggio.

FUTURO A BRUXELLES?

Secondo quanto riportato da Repubblica, il futuro di Belloni potrebbe includere un incarico tecnico di rilievo accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La relazione tra Meloni e l’ambasciatrice è sempre stata caratterizzata da stima reciproca e collaborazione, anche se i rapporti con Mantovano sembrano essere stati meno fluidi, soprattutto negli ultimi tempi.

UN PASSO NON PROGRAMMATO

La decisione di Belloni, inaspettata anche per Meloni, arriva dopo una proroga di un anno decisa dalla premier stessa nel 2024. La richiesta di dimissioni anticipata era inizialmente prevista per la fine dell’anno, coincidente con la conclusione del suo incarico come sherpa del G7 per l’Italia. Tuttavia, dopo un confronto tra Belloni, Meloni e Mantovano, si è deciso di rimandare l’annuncio alla ripresa delle attività dopo l’Epifania, per ridurre l’impatto mediatico della notizia e garantire più tempo per scegliere il suo successore.

LA SUCCESSIONE AL DIS

Tra i nomi più quotati per la successione di Belloni, emerge quello di Bruno Valensise, attualmente direttore dell’Aisi e già vice al Dis. Tuttavia, questa nomina aprirebbe la questione della leadership dei servizi interni, necessitando di una nuova nomina anche in quel contesto.

UNA CARRIERA BRILLANTE

Per Belloni, l’addio al Dis rappresenta un altro capitolo di una carriera ricca di incarichi di rilievo. Dopo numerose candidature e successi diplomatici, il suo possibile approdo a Bruxelles segnerebbe una nuova fase in un percorso professionale costellato di traguardi importanti. Resta ora da vedere chi prenderà il timone del Dis e come si evolveranno gli equilibri nei servizi di sicurezza italiani.

