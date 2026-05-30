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Elisabetta Canalis: “Essere a Piazza di Siena un sogno, per i cavalli un amore incondizionato”
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Elisabetta Canalis: “Essere a Piazza di Siena un sogno, per i cavalli un amore incondizionato”

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(Adnkronos) – Un sogno che si è realizzato. Proprio nell’edizione del centenario. Il fascino del concorso ippico di Piazza di Siena si mantiene intatto, anzi aumenta, nel tempo e nella “venue” di Villa Borghese è stata avvistata anche Elisabetta Canalis che ha pranzato insieme al conduttore tv Fabio Fazio: nata in Sardegna, da tempo stabilitasi a Los Angeles, la modella e showgirl non ha mai nascosto la voglia di tornare un giorno in Italia con la figlia Skyler Eva. Il fascino e il richiamo di Piazza di Siena, nel frattempo, si sono rivelati un richiamo troppo forte a cui resistere. 

Quello tra Elisabetta e gli sport equestri, del resto, è un amore mai nascosto e che nel tempo non si è attenuato, al contrario è cresciuto. “Quando era piccolina, sognavo di poter venire qui a vedere questo concorso”, racconta dalle tribune che circondano l’Ovale, “Ora sono stata invitata in grande stile e se questa cosa fosse successa quando era piccola, fra gli 11 e i 13 anni, sarebbe stato un sogno: eccomi qua, il mio sogno si è avverato. Ne sono molto felice”.  

Pochi dubbi su cosa alimenta la passione per questa disciplina di Elisabetta. “I cavalli. Sono il motivo principale per cui io ho iniziato questo sport, per cui lo porto avanti…”, sottolinea parlando con EquTv, “L’ho trasmesso a mia figlia, quello per i cavalli è un amore incondizionato…A me non interessa andare avanti o arrivare a chissà quale livelli, ma arrivare bene, dove può il mio cavallo e dove posso io”. 

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