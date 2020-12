Elisabetta Gregoraci abbandona definitivamente il reality di canale 5 Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Elisabetta Gregoraci dopo più di 80 giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello decide di abbandonare definitivamente il reality di canale 5 e non proseguire fino a febbraio 2021. La showgirl non se l’è sentita di continuare il suo percorso perchè sente la mancanza del figlio Nathan. Riviviamo i momenti del percorso di Elisabetta Gregoraci in questa edizione di Grande Fratello VIP prima della sua uscita dalla Casa.

Già la scorsa puntata aveva manifestato l’intenzione di lasciare la Casa più spiata d’Italia, si è concessa due giorni in più per salutare tutti gli altri inquilini e in modo particolare Pierpaolo Pretelli con cui ha trascorso un pò di tempo nel Cucurio. Pierpaolo ed Elisabetta si incontrano in Mistery per avere un momento di intimità prima che lei abbandoni la Casa.

Infine, Elisabetta lascia definitivamente la Casa di Grande Fratello tra le lacrime e gli abbracci degli altri VIP. Ecco Il Video Mediaset della sua uscita dalla Casa.

