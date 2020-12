Elisabetta Gregoraci al centro del gossip tra lei e uomini noti al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Elisabetta Gregoraci al centro del gossip tanto che viene coinvolta in un confronto che riguarda alcuni scoop tra lei e uomini noti, tra cui anche il nuovo concorrente Filippo Nardi, il quale dice che non farebbe mai menzione di un eventuale flirt. Poi è il turno di Francesco Bettuzzo e la Gregoraci confessa di aver sofferto per lui. Lo ha lasciato lei, perchè si litigava troppo, pur amandolo ancora. Poi c’è Stefano Coletti, di cui si è molto parlato nelle trasmissioni e sul web, ma la Gregoraci dice che è solo un amico. Ed infine Mino Magli, a cui la Gregoraci dedica parole non bellissisme dicendo che ha fatto cose molto schifose pur di guadagnare 2 euro. Ecco Il Video Mediaset.

