Elisabetta Gregoraci discute con Rosalinda Cannavò attaccando Dayane: “E’ Troppo volubile” | Video Mediaset

Rosalinda Cananvò discute con Elisabetta Gregoraci per difendere Dauane e della situazione che si è venuta a creare in settimana e sviscerata ieri sera in puntata. In breve, dopo che Dayane ha fatto pace con Francesco Oppini ha continuato a parlargli dietro le spalle e a criticarlo. Elisabetta sottolinea che Dayane “E’ troppo volubile e cambia idea troppo facilmente”. La Cannavò replica che forse, Dayane sentendosi attaccata ha reagito così. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento