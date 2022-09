Elisabetta II, il figlio Carlo: “Sovrana e madre molto amata”

ROMA – “La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia”. Così si legge nella nota ufficiale che Carlo ha siglato in occasione della scomparsa della sovrana, avvenuta quest’oggi al castello di Belmoral, in Scozia.La successione per il principe di Galles è avvenuta subito dopo la scomparsa della monarca, assumendo il titolo di re Carlo III. L’incoronazione avverrà invece nei prossimi mesi, come da protocollo.Nella nota, il sovrano ha aggiunto: “Piangiamo profondamente la scomparsa di una stimata sovrana e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta”.

PREMIER TRUSS: GRANDE EREDITÀ, E CON RE CARLO NUOVA ERA

“Una vita straordinaria” quella vissuta da Elisabetta II, e ora forte di quello spirito il Paese offre al re Carlo III “la sua lealtà e senso di responsabilità. Oggi si apre una nuova era. Che Dio salvi il re”. Con queste parole la prima ministra Liz Truss è intervenuta in un discorso pubblico alla nazione per onorare la morte della regina Elisabetta II, e per celebrare l’avvicendamento alla guida del regno del figlio, re Carlo III.”Nei prossimi giorni ci riuniremo con tutti i nostri amici, anche del Commonwealth, per celebrare una vita straordinaria. Elisabetta ci lascia una grande eredità” ha aggiunto la premier, che ha assunto l’incarico martedì 6 settembre.

STURGEON (SCOZIA): VITA DI DEDIZIONE STRAORDINARIA

“La morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta è un momento di profonda tristezza per il Regno Unito, il Commonwealth e il mondo. La sua è stata una vita di straordinaria dedizione e servizio. In rappresentanza del popolo scozzese esprimo le mie più sentite condoglianze al Re e alla famiglia reale”. La prima ministra di Edimburgo, Nicola Sturgeon, commenta così su Twitter la scomparsa della regina, morta oggi all’eta di 96 anni dopo aver regnato per sette decenni.

MACRON: INCARNATO GB PER 70 ANNI, AMICA DI FRANCIA

“La regina Elisabetta II ha rappresentato la continuità e l’unità della Gran Bretagna per oltre 70 anni. La ricordo come un’amica della Francia, una Regina gentile che ha lasciato un’impronta indelebile sul suo Paese e sul suo secolo”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato così su Twitter la dipartita della Regina, deceduta oggi all’età di 96 anni nella sua residenza nel castello di Balmoral, in Scozia, alla presenza di tutta la sua famiglia.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it>

L’articolo Elisabetta II, il figlio Carlo: “Sovrana e madre molto amata” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento