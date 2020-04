Elliott conferma: Gazidis al comando del Milan e club non in vendita. Pronto il budget-Rangnick

Il legame di Ivan Gazidis e Gordon Singer, figlio del fondatore del fondo Elliott Paul, va oltre il lavoro. E’ amicizia creata a Londra, ai tempi dell’Arsenal, per i risultati ottenuti dal manager sudafricano con il club inglese. Ora al Milan comanda lui, questa è la strada intrapresa dalla proprietà. E Gordon, che si è ritrovato tra le mani il Milan dopo un cospicuo prestito al chiacchierato mister Yonghong Li, non ha intenzione di lasciare tutto in mani altrui. Secondo quanto scrive La… continua a leggere sul sito di riferimento