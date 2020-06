Elliott irritato da Piatek: il retroscena sull’ex attaccante del Milan

Krzysztof Piatek non ha lasciato un buon ricordo con la maglia del Milan, passando dall’acquisto che avrebbe dovuto risollevare le sorti del club rossonero all’ennesima delusione di mercato a cui i tifosi sono ormai abituati. L’attaccante polacco non ha rispettato lo stesso rendimento avuto con il Genoa nella prima parte del campionato 2018/19, traendo in inganno Paolo Maldini e Zvonomir Boban che per lui spesero la bellezza di 35 milioni di euro. La perdita è stata coperta quasi completamente… continua a leggere sul sito di riferimento