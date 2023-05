Elly Schlein all’Ecofuturo Festival 2023, il festival delle eco tecnologie 

Nella prima giornata sarà presente la segretaria del Pd

Mancano pochi giorni all’inizio della 10°edizione di Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie, dal 3 al 6 maggio 2023, presso la Città dell’Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattatoio).

Nella prima giornata del festival, mercoledì 3 maggio, alle ore 14:30 in Sala Asia, interverrà Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Prima di dare il via al festival, domani (martedì 2 maggio) alle ore 12:00 in Sala Nassirya, Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Ecofuturo Festival.

Saranno presenti il senatore Tony Trevisi che con Fabio Roggiolani e Michele Dotti, cofondatori di Ecofuturo, Davide Benedetti e il professor Giuliano Gabbani, presenteranno la proposta di ordine del giorno per l’immediato avvio dello svuotamento dei bacini e dei laghi italiani dalle sabbie e dai limi che oggi li stanno occupando per oltre il 50% della loro portata, iniziativa possibile grazie alla definitiva certificazione e verifica della tecnologia degli ecodragaggi. Tale tecnologia sarà illustrata in uno dei 50 panel previsti in questa edizione.

Protagoniste dell’edizione di quest’anno dal titolo “la democrazia energetica è rinnovabile” saranno ancora le comunità energetiche.

Si parlerà anche del teleriscaldamento freddo, una delle modalità per portare l’Italia ad una sola bolletta che non superi i mille euro per ogni famiglia, e verrà presentata inoltre la prima pompa di calore ad aria ad alta temperatura.

A TeleAmbiente i tre cofondatori, Jacopo Fo, Michele Dotti e Fabio Roggiolani, hanno presentato, nel corso di una diretta, il programma di queste quattro giornate. Per rivedere la diretta ecco il LINK: https://shorturl.at/dnuF8

Tra gli eventi speciali nella seconda giornate del festival la presentazione del libro “La Terra che salva la Terra” di Fabio Roggiolani e Michele Dotti.

Quattro giorni di workshop, convegni, corsi di formazioni e esposizioni sulle più interessanti innovazioni eco sostenibili del panorama italiano ed internazionale.

Ogni pomeriggio, inoltre, dalle ore 18 ci sarà anche uno “speaker corner” per fare il punto di quanto detto durante la giornata. Il panel è aperto a tutti per fare domande e partecipare insieme alle tante associazioni già presenti.

Esporranno nelle varie sale dell’area festival le loro idee e progetti concreti oltre 100 relatori provenienti da oltre 70 aziende di tutta Italia. L’ingresso è completamente gratuito previa registrazione all’ingresso.

TUTTO IL PROGRAMMA: https://www.ecofuturo.eu/programma/

E’ possibile seguire il festival in diretta streaming su:

https://www.facebook.com/ecofuturofestival

https://www.facebook.com/teleambiente/

L’articolo Elly Schlein all’Ecofuturo Festival 2023, il festival delle eco tecnologie proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento