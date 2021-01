Elmas al 45′: “Fatti 4 gol a una squadra forte, vogliamo ripeterci nel secondo tempo”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del primo tempo con la Spezia. Il macedone ha segnato la rete del 4-0 al 40′, portando gli azzurri in una situazione molto comoda per il secondo tempo.

LE PAROLE DI ELJIF ELMAS

Abbiamo fatto 4 gol a una squadra forte come lo spezia, hanno dimostrato di saper fare bene. Speriamo di giocare ancora meglio nel secondo tempo ma siamo felici di questa prima frazione, abbiamo seguito ciò che ci diceva il mister.

