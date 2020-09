Elmas è stato acquistato la scorsa estate dal Napoli che lo ho prelevato dal Fenerbache. La sua storia azzurra parla di un inizio non brillante agli ordini di Ancelotti, salvo poi riscattarsi nel finale di stagione quando Gattuso gli ha dato maggiori responsabilità. Il centrocampista nella prossima annata potrebbe essere un elemento fondamentale nell’equilibrio della squadra partenopea. Ne è convinto Igor Angelovski, allenatore della Nazionale macedone. Il commissario tecnico, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato la duttilità del giovane calciatore.

La duttilità di Elmas al servizio del Napoli

Igor Angelovski, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Eljif Elmas: “Sono molto contento per la vittoria in Nations League. Elmas ha giocato molto bene per tutti i 90 minuti disputati, procurandosi anche un calcio di rigore. Ha giocato nel 4-3-3. Nel Napoli, ora, dovrà inserirsi nel nuovo modulo. Abbiamo parlato della nuova disposizione in campo decisa da Gattuso: il 4-2-3-1. In questa nuova idea tattica Eljif potrebbe fare sia l’interno che l’esterno di centrocampo, ma potrebbe anche essere schierato dietro la punta”.

The post Elmas, Ct della Macedonia: “Gattuso per il nuovo modulo può contare sulla duttilità di Eljif. Vi spiego” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento