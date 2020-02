Elmas, grinta e qualità: Gattuso conta su di lui

Eljif Elmas ha lasciato il segno in Coppa Italia. Gennaro Gattuso si è meravigliato per la sua grande prestazione contro l’Inter: una copertura di campo non male, considerando che era da tempo che non veniva impiegato.

Elmas incisivo: Gattuso gli dà fiducia

Elmas è giovane, promettente e duttile. Caratteristiche utili al Napoli di Gattuso che si reinventa partita dopo partita. Il macedone può essere impiegato in mezzo al campo come mezzala e sull’esterno al posto di Insigne. Ancelotti provò a schierarlo in attacco al posto di Callejon ma quella volta non andrò granché.

Adesso ha la fiducia di Gennaro Gattuso: quantità e qualità abbinate e un’ottima corsa e resistenza. Eljif sta lasciando il segno nel corso di Ringhio. E pure qualche gol. Ma il coach azzurro non si inventato nulla: il macedone già in Nazionale era stato utilizzato nel tridente con ottimi risultati.

Personalità entusiasmante la sua, con un pizzico di sensibilità: al gol contro la Sampdoria è scoppiato a piangere. Il ragazzo è super motivato e Gattuso fa leva proprio sulla sua voglia di spaccare il mondo. Ringhio ha un’altra freccia da utilizzare.

