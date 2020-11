Elmas in conferenza: “Sono pronto per mostrare le mie qualità ma le scelte spettano al mister”

Il Napoli è intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka, in programma a partire dalle 18.55 di domani. Elijf Elmas, guarito dal Coronavirus, è intervenuto in conferenza stampa in compagnia del tecnico Gattuso. Di seguito le parole del calciatore messe in evidenza da CalcioNapoli1926.it

Rijeka-Napoli, la conferenza di Elmas

“Mi sento pronto per mostrare le mie qualità e tutto dipende dalle scelte che farà il mister domani. Covid? Ho passato alcuni giorni di inattività. Mi è servito per recuperare ed adesso vedremo come andrà in campo.

Mi son sentito con Ristovski, non ci siamo detti nulla di speciale. Conosco il Rijeka e so quale insidie può nascondere. Ha anche augurato al calciatore di recuperare al più presto dall’infortunio”.

