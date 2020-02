Elmas in volo: Gattuso pronto a confermarlo nel tridente del Napoli

Il macedone anche in nazionale si era messo in mostra da esterno. Insigne e Lozano ai box lo spingono in campo

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Elmas in volo: Gattuso pronto a confermarlo nel tridente del Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento