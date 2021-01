Volendo studiare la partita del baby talento Elif Elmas, nella prima mezz’ora il ragazzo giochicchia e corre senza un’idea ben precisa. Si potrebbe dire “un vedo non vedo” che lascia intuire il suo enorme talento (tanto quanto le lacune da smussare). Nota positiva da tenere in debita considerazione per il futuro: è l’unico centrocampista del Napoli che prova a ridurre i tempi di gioco.

Elmas è il match-winner: che esultanza sui social!

Al 31′ si produce in un gol splendido, un’autentica gioia per gli occhi: serpentina muostruosa a eludere la retroguardia parmense con conclusione – in allegato – che spiazza l’incolpevole Sepe. Nella ripresa ci riprova ma il suo tiro (indirizzato all’angolino basso) è rimpallato. Diamante grezzo! Ma che diamante…

Forse ti può interessare: le pagelle di Napoli-Parma, che show di Elmas!

Subito dopo la partita, Elmas festeggia sui social. Questa la didascalia alla foto (che vi proponiamo) pubblicata sul noto social: “Importanti +3 avanti così”

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CKuT5aMhUQi/”]

IL PROFILO DEL GIOCATORE

The post Elmas, ma quanto brilla il “diamante grezzo” del Napoli? Intanto sui social il macedone esulta così! FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento