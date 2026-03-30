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Elodie e Franceska accendono il gossip: sui social le foto della fuga in montagna, tra cene e relax in piscina. E spunta anche uno scatto con Tananai
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Elodie e Franceska accendono il gossip: sui social le foto della fuga in montagna, tra cene e relax in piscina. E spunta anche uno scatto con Tananai

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ROMA – Nude nella vasca idromassaggio, poi insieme a cena o tra percorsi montanari. Elodie e Franceska accendono il gossip, alimentando la voce di una presunta relazione circolata sui magazine specializzati dopo l’addio ad Andrea Iannone. La cantante è tornata sui social con un post che racconta dei suoi giorni spensierati insieme alla ballerina del suo corpo di ballo e altri amici. Tra questi anche Tananai: e c’è già chi spera in un possibile duetto tra i due artisti.

A inizio anno, la popstar nostrana e Franceska Nuredini – insieme ad altre amiche – erano volate in Thailandia per qualche giorno di relax. Le due ragazze non hanno mai parlato pubblicamente del loro rapporto, né tantomeno confermato la presunta relazione. I fan, però, esultano e le riempiono di complimenti su Instagram e anche su X.

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