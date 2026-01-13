martedì, 13 Gennaio , 26

Vittimberga (Inps): “Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale”

(Adnkronos) - Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione...

Federmanager, staffetta generazionale, nuova base fiscale e più management in pmi

(Adnkronos) - Staffetta generazionale, managerializzazione di 20mila pmi...

Madre e figlia morte a Campobasso, a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

(Adnkronos) - Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali,...

Ferrara, 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata: arrestato 25enne

(Adnkronos) - Sabato sera una donna l'ha vista...
elodie-in-vacanza-con-le-sue-ballerine,-iannone-insieme-a-rocio-munoz-morales:-amore-al-capolinea?-gli-scatti-che-alimentano-il-gossip
Elodie in vacanza con le sue ballerine, Iannone insieme a Rocio Muñoz Morales: amore al capolinea? Gli scatti che alimentano il gossip

Elodie in vacanza con le sue ballerine, Iannone insieme a Rocio Muñoz Morales: amore al capolinea? Gli scatti che alimentano il gossip

Elodie in vacanza con le sue ballerine, Iannone insieme a Rocio Muñoz Morales: amore al capolinea? Gli scatti che alimentano il gossip
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Gennaio di fuoco per il gossip. A pochi giorni dall’inzio del 2026 si fanno sempre più insistenti le voci di un addio tra Elodie e Andrea Iannone. La coppia non ha mai commentato o smentito i rumors di questa ipotetica crisi, ma la notizia di una possibile rottura non smette di alimentarsi. E, anzi, sono alcuni scatti a far crescere le ipotesi. Chi Magazine ha fotografato Andrea Iannone in compagnia di Rocio Muñoz Morales, fresca di separazione da Raoul Bova. Insieme sono stati pizzicati “nell’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta, in Franciacorta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Elodie, nel frattempo, è volata in Thailandia per godersi il meritato relax dopo un Festival di Sanremo a cui ha partecipato con “Dimenticarsi alle 7” e un tour che l’ha portata ad esibirsi nei palazzetti di tutta Italia. La cantante, in compagnia delle sue ballerine, ha condiviso momenti immersa nella natura, tra sorrisi ed esperienze. Presente anche Franceska Nuredini, con la quale magazine specializzati e fan ipotizzano sia nata una storia. Supposizioni che, anche in questo caso, non hanno mai trovato conferme o smentite. E la possibilità che si tratti di una semplice vacanza tra amiche resta alta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

