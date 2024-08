elodie,-le-foto-per-pirelli-e-l’intervista-che-non-piace-a-fdi:-“rabbiose-accuse-a-meloni-solo-per-vendere-un-calendario”

Foto dal profilo Instagram di Pirelli

ROMA – Elodie è tra le protagoniste del calendario Pirelli 2025. La cantante appare in un’anteprima delle foto pubblicate dal profilo Instagram ufficiale e, nel frattempo, attira su di sé lo scontento di Fratelli d’Italia. La ‘colpa’ è tutta di alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Repubblica.

COSA HA DETTO ELODIE

“È evidente come ci sia un problema di diritti acquisiti minacciati. Attaccando il matrimonio gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come è possibile che non si accorga di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile”, ha detto l’artista riferendosi a Giorgia Meloni.

E, rincarando la dose, ha aggiunto: “Non si può toccare la libertà di scelta. Non si può assolutamente, è grave. Lascia senza parole. È talmente assurdo, incomprensibile come si possa accettare. Come può permettersi di fare una cosa del genere? Il nostro è un paese democratico, dovremmo ricordarcelo sempre. Se poi vogliamo fare altro… Ovviamente non ho simpatia per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità. Banalmente, come se fossi una bambina. E soprattutto i giovani vengono penalizzati, per qualcosa che io non comprendo”.

LA RISPOSTA DI FDI, SUSANNA DONATELLA CAMPIONE: “TRISTE ATTACCHI IN MODO COSÌ VIOLENTO”

Così, è arrivata la risposta della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente la Commissione bicamerale femminicidio. “A Elodie, improvvisatasi politico sulle pagine di ‘Repubblica’ dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli, rispondo che è triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei. Prima della libertà del corpo Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue“.

“Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale– ha aggiunto Campione- e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica. Quanto alla mancanza di libertà delle donne la invito a guardarsi più attentamente intorno e a notare come proprio durante il Governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima, l’ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d’Italia a essere stata nominata giorni fa capo della Ragioneria Generale dello Stato. Se Elodie vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo- ha concluso- ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.

