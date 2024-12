Elodie scalda i muscoli per Sanremo in gara con Dimenticarsi alle 7

Nel 2025 nuovi progetti sia in ambito musicale che cinematografico

Milano, 21 dic. (askanews) – Se il 2024 ha segnato un anno straordinario, il 2025 di Elodie si preannuncia ancora più ambizioso, con nuovi progetti sia in ambito musicale che cinematografico.

Per la quarta volta in gara, l’artista torna sul palco dell’Ariston per la 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”, preludio della nuova era musicale di Elodie, che verrà esplorata nel prossimo album in uscita in primavera. “Non vedo l’ora di tornare sul Palco di Sanremo, ho un pezzo che amo molto, che racconta due lati di me: da una parte amo la musica leggera, le grandi voci, dall’altra da quando ho 14 anni vado a ballare, la musica elettronica è un mantra, mi rilassa. – ha raccontanto in occasione del brindizi di Natale con i giornalisti. Mi conoscete io sono un po’ drammatica, oserei dire inutilmente drammatica, ma solo l’amore può suscitare quel dramma che a me piace, mi butto per terra, a volte mi metto anche la vestaglia per apparire più drammatica. Dall’altra parte c’è la musica, che mi rappresenta molto”.

Elodie si definisce un’inteprete, non scrive le canzoni anche se ha sempre detto la sua in merito ai testi e alle musiche ma per la prima volta ha messo becco sulla produzione: “Stavolta avevo un’idea e mi sono buttata. Per me questa è una specie di ballata sotto cassa. Non vedo l’ora di salire sul palco e giocare”.

Il nuovo atteso progetto musicale accompagnerà il pubblico verso i due appuntamenti estivi negli stadi, “Elodie The Stadium Show”, prodotti da Vivo Concerti. Elodie sarà la terza cantante donna italiana ad esibirsi allo Stadio San Siro a Milano, domenica 8 giugno 2025, e la prima donna in assoluto a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, giovedì 12 giugno 2025. Questi live saranno l’occasione per l’artista di misurarsi con un nuovo imponente show strutturato in quattro parti, ciascuna delle quali mostrerà una personalità diversa di Elodie. “Mi piacciono le sfide, sarei contenta se gli stadi fossero belli pieni”.

Parallelamente alla musica, Elodie ha preso parte anche a nuovi progetti cinematografici. Dopo il debutto nel film “Ti mangio il cuore”, tornerà a confrontarsi con il ruolo di attrice nel nuovo lungometraggio di Mario Martone “Fuori”, in cui ha lavorato con attrici del calibro di Valeria Golino e Matilda De Angelis. Il film, incentrato sulla vita di Goliarda Sapienza, interpretata da Golino, racconta di un legame profondo che si crea tra la protagonista con alcune giovani donne detenute e di come questo rapporto continuerà anche dopo il rilascio.

Inoltre, Elodie sarà la protagonista femminile del thriller “Performance”, con la regia di Lucio Pellegrini, in cui reciterà al fianco di Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta. L’artista si è misurata nuovamente anche con l’esperienza del doppiaggio, prestando la sua voce a Sarabi, la madre di Simba, nella versione italiana del film “Mufasa – Il re leone” in uscita oggi nelle sale.

Ad aprile 2024, Elodie è diventata ambasciatrice di Save the Children e, insieme, stanno portando avanti il progetto “Prendersi Cura” per contrastare la povertà educativa nel quartiere Quartaccio di Roma ed assicurare un futuro ai bambini e bambine che vivono in contesti svantaggiati e privi di servizi nelle periferie italiane.