Elon Musk attacca la legge di bilancio di Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro. Folle e distruttiva”

ROMA – Elon Musk critica ancora una volta l’operato di Donald Trump e torna ad attaccarlo. Su X, il patron di Tesla ha commentato la proposta di legge di bilancio che ha ricevuto un primo sì in Senato.

“Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese! Completamente folle e distruttiva. Sovvenziona le industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro”, ha scritto Musk nel suo messaggio.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!

Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025