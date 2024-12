Elon Musk di nuovo contro i giudici italiani: “Assurdo il processo a Salvini”

ROMA – “È assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia!”.

Lo scrive su X Elon Musk. Matteo Salvini ringrazia sempre via social: “Grazie per la vostra solidarietà, Elon Musk. Difendere i confini dell’Italia era mio dovere e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato. Che io venga condannato o assolto, la nostra lotta per la libertà e la sicurezza in Italia e in Europa continuerà”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it