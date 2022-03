Elon Musk di nuovo papà. E anche la settima figlia ha un nome inconsueto

ROMA – L’imprenditore visionario Elon Musk è diventato papà per la settima volta. Lo ha annunciato la cantante Grimes, con cui il 50enne fondatore di Tesla aveva già avuto un figlio, chiamato X Æ A X-II. La coppia ha fatto ricorso alla maternità surrogata e a dicembre è nata Exa Dark Sideræl, come ha annunciato Grimes al numero di aprile dell’edizione statunitense di ‘Vanity Fair’.

IL SIGNIFICATO DEL NOME DELLA FIGLIA DI ELON MUSK

La 33enne musicista ha spiegato alla rivista il nome della figlia: “Exa è un riferimento al termine informatico exaFLOPS dei supercomputer, Dark è l’ignoto e Sidæreal lo abbiamo scelto perché ha uno spelling più elfico di ‘sidereal’, il vero tempo dell’universo, delle stelle, dello spazio profondo, non il tempo relativo della Terra”. E Grimes ha anche ammesso che il nome della figlia, che comunque in famiglia viene chiamata più semplicemente Y – come il primogenito viene chiamato X -, contiene un’allusione a Galadriel de ‘Il Signore degli anelli’, il suo personaggio preferito nella saga di J.R.R. Tolkien.

IL NOME DEL PRIMOGENITO

Già in occasione della nascita del primo figlio, la coppia aveva fatto parlare di sé per la bizzarria del nome: in quel caso, sempre Grimes aveva spiegato che X è la variabile sconosciuta nelle equazioni, Æ è la pronuncia elfica di A.I. (intelligenza artificiale) e A-12 il precursore dell’SR-17, il modello di aereo preferito dai due. Elon Musk è anche il proprietario di Space X, l’azienda aerospaziale che punta alla colonizzazione di Marte.

UN FIGLIO DA SEPARATI

Il vulcanico imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense aveva già avuto cinque figli dalla scrittrice canadese Justine Wilson. E la notizia dell’ultima arrivata in casa Musk, oltre che per il ritardo di tre mesi dell’annuncio rispetto alla data della nascita, stupisce perché l’imprenditore e Grimes negli scorsi mesi avevano annunciato di essersi lasciati. A tal proposito, la cantante ha spiegato a ‘Vanity Fair’ che considera la loro relazione “molto fluida. Lo definirei il mio fidanzato, ma viviamo in case separate. Siamo migliori amici e ci vediamo moltissimo. Ognuno ha la sua vita e le sue cose da fare, non mi aspetto che la gente capisca il nostro modo di intendere il nostro rapporto”.

