lunedì, 18 Maggio , 26

Sparatoria in centro islamico a San Diego, media: “Uccisi due sospetti”

(Adnkronos) - Sparatoria oggi presso il centro islamico...

Iran, Trump: “Domani era previsto attacco, sospeso su richiesta dei leader del Golfo”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

Elon Musk perde la causa contro OpenAi, per la giuria accuse prescritte

(Adnkronos) - Elon Musk perde la causa contro...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...
HomeAttualitàElon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Altman
elon-musk-ha-perso-la-causa-su-openai-contro-altman
Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Altman
Attualità

Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Altman

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

New York, 18 mag. (askanews) – Vittoria per OpenAI e i suoi Ceo e presidente nella causa lanciata da Elon Musk nel 2024 e portata sui banchi di un tribunale a Oakland, California. Dopo tre settimane di dibattimento, nel giro di un paio di ore una giuria chiamata a fornire un’opinione al giudice competente ha deciso che l’uomo più ricco al mondo ha aspettato troppo tempo per lanciare la sua causa contro il gruppo dietro a ChatGPT. Subito dopo la giudice competente Yvonne Gonzalez Rogers ha annullato la causa. Lo riferisce CNBC.

Musk aveva lanciato la causa contro OpenAI e il suo top management con l’accusa di avere trasformato la startup in un’azienda a scopo di lucro “rubando” di fatto quella che era una non profit da lui cofondata nel 2015 e di cui aveva lasciato il cda tre anni dopo. Musk puntava a una nuova ristrutturazione del gruppo, all’uscita del CEO Sam Altman e del presidente Greg Brockman, oltre a danni fino a 130 miliardi di dollari che aveva promesso di donare.

Previous article
Meloni vede alleati e prova a chiudere su Consob (e Antitrust). Venerdì Cdm
Next article
Iran, Trump sospende l’attacco all’Iran previsto per domani

POST RECENTI

Attualità

Calenda da Meloni, ‘campo largo’ osserva mosse ma linee diverse

Roma, 18 mag. (askanews) – Un "normale incontro". Da Azione spiegano così il faccia a faccia tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni a palazzo Chigi,...
Attualità

Iran, Trump sospende l’attacco all’Iran previsto per domani

Roma, 18 mag. (askanews) – "L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e il...
Attualità

Meloni vede alleati e prova a chiudere su Consob (e Antitrust). Venerdì Cdm

Roma, 18 mag. (askanews) – Il tentativo è quello di provare a chiudere finalmente la partita in tempo per venerdì prossimo quando, alle 19, si...
Attualità

Ford: 7 nuovi modelli e alleanze per tornare a crescere in Europa

Milano, 18 mag. (askanews) – Ford rilancia la strategia europea con il piano "Ready Set Ford", presentato a Salisburgo, che prevede sette nuovi modelli entro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.