elon-musk-ha-perso-la-causa-su-openai-contro-altman

New York, 18 mag. (askanews) – Vittoria per OpenAI e i suoi Ceo e presidente nella causa lanciata da Elon Musk nel 2024 e portata sui banchi di un tribunale a Oakland, California. Dopo tre settimane di dibattimento, nel giro di un paio di ore una giuria chiamata a fornire un’opinione al giudice competente ha deciso che l’uomo più ricco al mondo ha aspettato troppo tempo per lanciare la sua causa contro il gruppo dietro a ChatGPT. Subito dopo la giudice competente Yvonne Gonzalez Rogers ha annullato la causa. Lo riferisce CNBC.

Musk aveva lanciato la causa contro OpenAI e il suo top management con l’accusa di avere trasformato la startup in un’azienda a scopo di lucro “rubando” di fatto quella che era una non profit da lui cofondata nel 2015 e di cui aveva lasciato il cda tre anni dopo. Musk puntava a una nuova ristrutturazione del gruppo, all’uscita del CEO Sam Altman e del presidente Greg Brockman, oltre a danni fino a 130 miliardi di dollari che aveva promesso di donare.