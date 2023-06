ROMA – Anche Elon Musk, uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo, alle prese coi problemi di traffico di Roma. Come ogni comune mortale. Il patron di Space X, Tesla e Twitter era atteso nel pomeriggio a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver incontrato in mattinata, sempre a Chigi, anche il vicepremier Antonio Tajani.

Numerosi i cronisti e i curiosi in attesa del magnate, da questa mattina in giro per la capitale a bordo di una Tesla bianca, con targa italiana. C’è chi lo attende davanti Palazzo Chigi, lato piazza Colonna, ma il cordone di sicurezza li gela: “Non è un capo di Stato”. Come a dire che Musk non entrerà di lì. Ma c’è chi risponde: “È anche più di un capo di Stato…”. Le indicazioni della sicurezza sono però un assist per i cronisti che si riversano sull’ingresso posteriore di Palazzo Chigi. Dopo poco le prime sirene blu della Polizia in lontananza e la Tesla bianca di Musk che appare all’orizzonte, stretta tra le lamiere di altre auto, tutte in fila indiana e a passo d’uomo.

Solo grazie al lavoro degli uomini della sicurezza di Palazzo Chigi, la Tesla bianca scortata dalle auto della Polizia riesce a raggiungere faticosamente l’ingresso posteriore di Palazzo Chigi. Musk non è alla guida, ma nei sedili posteriori. Anche per lui qualche minuto nel caotico traffico romano.

L’articolo Elon Musk in Tesla sfida il traffico per raggiungere palazzo Chigi proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento