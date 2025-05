elon-musk-lascia-il-doge.-trump:-“ha-reso-un-servizio-incredibile”

ROMA – Elon Musk dice addio al Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa. La parentesi – durata 135 giorni – alla Casa Bianca si chiude ufficialmente. L’ultima pagina dell’avventura nell’amministrazione di Donald Trump come “revisore dei conti” è andata in scena allo Studio Ovale dove, insieme al presidente, ha tenuto una conferenza stampa.

Il tycoon ha elogiato il lavoro del patron di Tesla e X, ringraziandolo per il lavoro fatto e per i risparmi di costi ottenuti in questi mesi. Il Doge “diventerà sempre più forte nel tempo” e, in futuro, i risultati ottenuti potranno arrivare anche a duplicarsi o triplicarsi. La linea di Musk proseguirà anche senza la sua presenza fissa: “L’influenza di Doge non potrà che rafforzarsi. È come uno stile di vita”, ha detto il Ceo.

Ne è sicuro anche Trump, il quale ci ha tenuto a sottolineare come l’amministrazione sia “totalmente impegnata a rendere permanenti i tagli del Doge”, ma “dovremo avere il permesso del Congresso”. Anche perché Musk “ha scoperto migliaia di frodi, sono stati sprecati miliardi di dollari. Ha scoperto una spesa di 59 miliardi di dollari per stanze in hotel, borse di studio in Birmania, in Uganda”.

ELON MUSK RESTA UN CONSULENTE DI DONALD TRUMP IN MATERIA

Per il presidente, Musk, però, “non se ne andrà davvero”: “Penso che andrà avanti e indietro. Credo, ho questa sensazione, che è come se fosse il suo bambino e credo che farà un sacco di cose”. E, infatti, Musk ha confermato che non starà troppo lontano: “Mi aspetto di continuare a fornire consigli ogni volta che il presidente ne avrà bisogno”.

Nella pratica, parlando della missione del Doge, ha aggiunto: “Si tratta semplicemente di un duro lavoro, di passare in rassegna le ingenti spese del governo federale e di porsi delle domande”. Musk rimarrà una specie di consulente esterno, non più un dipendente governativo.

L’ARTICOLO DEL NEW YORK TIMES SULL’ASSUNZIONE DI DROGHE DA PARTE DI MUSK

Nel corso della conferenza, Trump ha elogiato Musk anche per l’atteggiamento con il quale ha affrontato numerose critiche. “Elon- ha detto donandogli una chiave d’oro- ha reso un servizio incredibile. E ha dovuto subire colpi e frecce, il che è un peccato perché è un patriota incredibile”.

Ultimo ‘scoop’ in ordine cronologico è quello emerso sul New York Times in serata. In un articolo, si parla dell’assunzione di droghe “in modo molto più intenso di quanto si sapesse in precedenza”, non un uso occasionale insomma. E vengono citate sostanze come la ketamina, l’ecstasy, i funghi allucinogeni e l’Adderall, “viaggiava con una scatola di farmaci per uso quotidiano contenente 20 pillole”. “Non è chiaro se Musk, 53 anni, facesse uso di droghe quando è diventato un punto fermo alla Casa Bianca quest’anno”, scrive il quotidiano.

Alla richiesta di un commento, Musk ha replicato: “Il New York Times? È lo stesso giornale che ha vinto il Premio Pulitzer per aver diffuso notizie false sul Russia-gate? È la stessa azienda? Credo di sì”. Nel 2024, Musk l’imprenditore ha ammesso di aver fatto uso di “una piccola quantità” di ketamina per trattare stati d’animo negativi, dietro prescrizione medica.

TRUMP E LA QUESTIONE RUSSIA-UCRAINA: “SONO MOLTO DELUSO”

Tra le domande dei giornalisti è, poi, ne è arrivata una sulla questione Russia-Ucraina: “Stavamo per risolvere un problema e poi, all’improvviso, dei razzi sono stati lanciati su un paio di città e delle persone sono morte”, ha detto Trump. “Ho visto cose che mi hanno sorpreso, e non mi piace essere sorpreso, quindi sono molto deluso”, ha continuato.

Trump ha, inoltre, affermato che gli Stati Uniti sono vicini a un accordo nucleare con l’Iran: “Penso che ciò potrebbe accadere in un futuro non troppo lontano”. La sicurezza dell’Iran, secondo il presidente, è una priorità.

UNA POSSIBILE GRAZIA A SEAN ‘DIDDY’ COMBS

Infine, Trump ha risposto anche a una possibile grazia a Sean ‘Diddy’ Combs’ in caso di condanna (il rapper, che si è dichiarato non colpevole, è sotto processo per le accuse di traffico sessuale, sfruttamento della prostituzione e, soprattutto, associazione a delinquere di tipo mafioso): “Non lo so. Certamente, valuterei i fatti. Se pensassi che qualcuno sia stato maltrattato, che gli piaccia o no, non avrebbe alcun impatto su di me”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it