Elon Musk papà per la quattordicesima volta. Svelato il nome del bimbo

ROMA – Elon Musk è diventato papà per la quattordicesima volta. Il bimbo è il quarto avuto con Shivon Zilis, direttrice di Neuralink, azienda statunitense di neurotecnologie. Ed è stata proprio la 39enne, su X, ad annunciare l’arrivo del bebè, rivelando anche il nome scelto. “Ne abbiamo parlato con Elon e, nella data del compleanno della bellissima Arcadia, abbiamo pensato che fosse meglio condividere direttamente anche del nostro meraviglioso e incredibile figlio Seldon Lycurgus. Costruito come un colosso, con un solido cuore d’oro. Lo amo così tanto”. L’imprenditore ha commentato con un cuore rosso.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025