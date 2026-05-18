lunedì, 18 Maggio , 26

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...

Cannes, Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni

(Adnkronos) - Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette....

Juventus, l’ombra di Conte su Spalletti: per i bookie prende quota il grande ritorno

(Adnkronos) - L’ombra di Antonio Conte si fa...

Verso i Mondiali 2026: su Dazn le 104 partite, tre nuovi show e 16 ore di diretta al giorno

(Adnkronos) - Dazn si prepara a raccontare ogni...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOElon Musk perde la causa contro OpenAi, per la giuria accuse prescritte
elon-musk-perde-la-causa-contro-openai,-per-la-giuria-accuse-prescritte
Elon Musk perde la causa contro OpenAi, per la giuria accuse prescritte
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Elon Musk perde la causa contro OpenAi, per la giuria accuse prescritte

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Elon Musk perde la causa contro OpenAi. La giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le accuse contro Sam Altman, il presidente di OpenAi Greg Brockman, la OpenAi foundation e Microsoft erano prescritte, respingendo le argomentazioni principali del miliardario. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva chiesto alla giuria di esprimersi in merito, ha accettato e confermato il verdetto.  

Il processo, durato tre settimane, ha visto una sfilza di magnati della tecnologia salire sul banco dei testimoni, con Musk che ha sostenuto che la svolta di OpenAI verso un modello di business a scopo di lucro avesse tradito il suo mandato originario di organizzazione no-profit. L’esito del processo ha risparmiato a OpenAI una potenziale minaccia legale esistenziale. 

Se Musk avesse vinto, avrebbe cercato di costringere l’azienda a tornare alla sua struttura no-profit, una mossa che avrebbe fatto deragliare la sua prevista ipo e interrotto i legami con importanti investitori come Microsoft, Amazon e SoftBank, che hanno investito miliardi nell’azienda nel contesto della corsa globale all’intelligenza artificiale. Musk aveva citato in giudizio OpenAI per la sua trasformazione da una piccola organizzazione no-profit al colosso da 850 miliardi di dollari dietro Chatgpt, sostenendo che Altman e Brockman avessero utilizzato impropriamente una donazione di 38 milioni di dollari che Musk aveva destinato a sostenere OpenAI come laboratorio di ricerca dedicato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità. 

La giuria doveva innanzitutto risolvere una questione preliminare: se Musk, che aveva intentato causa quattro anni dopo la sua ultima donazione (nel 2024), avesse agito entro i termini di legge. La giuria ha stabilito che non li aveva rispettati, ponendo fine al caso prima che i giurati potessero valutare il merito della questione.  

 

Previous article
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono
Next article
Ebola, aiuti Oms arrivano in Rd Congo; Msf: difficile isolare contatti

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg con le intenzioni di voto oggi, 18 maggio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cannes, Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni

(Adnkronos) - Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet di 'Garance', film in Concorso al Festival di Cannes...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus, l’ombra di Conte su Spalletti: per i bookie prende quota il grande ritorno

(Adnkronos) - L’ombra di Antonio Conte si fa minacciosa su Luciano Spalletti. Il tonfo allo Stadium contro la Fiorentina è arrivato come un fulmine...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Verso i Mondiali 2026: su Dazn le 104 partite, tre nuovi show e 16 ore di diretta al giorno

(Adnkronos) - Dazn si prepara a raccontare ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo Fifa 2026 con una copertura editoriale in programma sin...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.