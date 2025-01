Elon Musk: “Pronti a fornire all’Italia connettività più sicura e avanzata”

ROMA – “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata”. Lo scrive Elon Musk su X, rispondendo a un post di Andrea Stroppa (suo referente nel nostro Paese) riguardante l’ipotesi di un accordo tra SpaceX e il Governo italiano – riportata da alcuni media, tra cui Bloomberg – per l’utilizzo della rete Starlink. “Finalmente i media raccontano che Starlink è la tecnologia migliore e più sicura al mondo. Risparmi per l’Italia di oltre 8 miliardi di euro e fornitura del servizio in pochi mesi, rispetto agli 8-10 anni dei concorrenti che ancora non hanno il servizio”, ha scritto Stroppa fornendo a Musk l’occasione di intervenire sulla vicenda.

Ready to provide Italy the most secure and advanced connectivity! — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025

Con una nota diffusa in tarda mattinata, Palazzo Chigi ha smentito “che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it