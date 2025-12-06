Elon Musk rilancia: “L’Ue va abolita, quanto ci vorrà perché scompaia?”

ROMA – “L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. Lo scrive su X Elon Musk, che poi aggiunge: “Quanto tempo ci vorrà prima che l’UE scompaia?”. La provocazione arriva poche ore dopo che l’Unione europea ha comminato a X una multa di 120 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act, cioè per carenze nella trasparenza relative alla verifica degli account, alle pubblicità e all’accesso ai dati da parte di ricercatori.

Secondo Musk, l’esistenza di un organismo sovranazionale come l’Ue, quindi, impedirebbe un’efficace rappresentanza democratica, perché le decisioni non sarebbero direttamente legate ai cittadini dei singoli Stati. La dichiarazione ha già suscitato dibattito: da un lato chi condivide una posizione euroscettica e chiede maggiore autonomia nazionale, dall’altro chi difende l’importanza dell’Ue per stabilità, cooperazione internazionale e diritti condivisi.

