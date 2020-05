Il numero uno di Tesla, Elon Musk, ha annunciato su Twitter il riavvio della produzione presso la fabbrica di Fremont, in California, in violazione del lockdown e in una sfida aperta alle autorità locali. “Tesla sta riprendendo la produzione oggi contro le regole della Contea di Alameda”, ha scritto l’imprenditore. “Sarò alla catena di montaggio con tutti gli altri. Se qualcuno dovrà essere arrestato, chiedo che sia solamente io”, ha aggiunto.

In una giornata non proprio positiva per il costruttore di auto elettriche, che ha registrato un crollo delle vendite in Cina in controtendenza rispetto al mercato, Musk ha quindi alzato ulteriormente il livello dello scontro: poche ore prima aveva fatto causa all’amministrazione della Contea per ottenere l’annullamento degli ordini esecutivi che lo hanno costretto a chiudere la fabbrica.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Elon Musk sfida la California: “Riapro la fabbrica” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento