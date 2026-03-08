domenica, 8 Marzo , 26

Emanuel Perathoner è il primo oro alle Paralimpiadi nello Snowboard Cross
Attualità

Emanuel Perathoner è il primo oro alle Paralimpiadi nello Snowboard Cross

Redazione-web
By Redazione-web

Roma, 8 mar. (askanews) – Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-LL2 (di cui fanno parte gli atleti con una disabilità fisica moderata agli arti inferiori). È il primo oro per l’Italia in queste Paralimpiadi, dopo l’argento e il bronzo vinti sabato nello sci alpino, e Perathoner l’ha vinto in modo nettissimo.

Perathoner, che ha 40 anni, è un ex snowboarder olimpico ed è alle sue prime Paralimpiadi. Partecipò alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 e di PyeongChang nel 2018, senza vincere alcuna medaglia. Nel 2019 vinse un bronzo ai Mondiali di Park City, negli Stati Uniti, e iniziò a essere considerato un favorito per le successive Olimpiadi di Pechino. Ma nel 2021, a tre settimane dai Mondiali, subì un gravissimo infortunio alla gamba sinistra durante un allenamento: il ginocchio gli si ruppe a tal punto che fu infine sostituito con una protesi. Voleva dire che non avrebbe più potuto gareggiare.

Da allora ha intrapreso il percorso paralimpico e ha ottenuto altre 15 vittorie in Coppa del Mondo e due medaglie d’oro ai Mondiali del 2025. È l’atleta più dominante della sua categoria: lo scorso 27 febbraio ha vinto per la terza volta consecutiva la Coppa del Mondo generale e quella delle due specialità del parasnowboard.

