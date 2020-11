Emanuela Folliero, il ricordo di Stefano D’Orazio a Live Non è la D’Urso: “pezzi di vita insieme” | Video Mediaset

Emanuela Folliero a Live Non è la D’Urso ricorda l’ex compagno Stefano D’Orazio. La celebre conduttrice, volto noto di Rete 4, ha raccontato cosa è successo la notte prima della morte del batterista dei Pooh.

“Stavo sistemando l’armadio di mio figlio e in una scatoletta ho ritrovato un ciondolino con i segni zodiacali e sopra una catenina con su scritto ‘per Andrea tuo Stefano’” – racconta la Folliero che prosegue – “non vedevo quel ciondolo da 12 anni. E’ stata una cosa, testimoni a casa, mi è venuto un brivido gelato ed io ho pensato ‘ciao’”. Un dolore immenso per la conduttrice che in passato ha vissuto anche una storia d’amore con il celebre batterista dei Pooh.

“Siamo stati fidanzati 2 anni e mezzo, ci sono dei pezzi di vita insieme” racconta emozionata la Folliero.

Ecco il video Mediaset con il ricordo di Emanuela Folliero su Stefano D’Orazio a Live Non è la D’Urso.

