Anteprima assoluta lunedì 3 ottobre alle ore 20.30, Chiesa di San Rocco a Chiaia, poi negli Istituti Italiani di Cultura di Vienna (mercoledì 5) e di Praga (giovedì 6) Direzione musicale di Mauro Squillante, prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, riconosciuta Centro di Produzione dal MiC.

Napoli. Anteprima a Napoli, lunedì 3 ottobre (ore 20.30) nella Chiesa di San Rocco a Chiaia del concerto “Emanuele Barbella: Simpatica follia” in omaggio e su musiche del settecentesco polistrumentista e compositore napoletano.

Una nuova produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini che si avvale della direzione musicale di Mauro Squillante e della consulenza musicologica di Annarita Addessi e Paologiovanni Maione che, unitamente al lancio dell’omonima incisione discografica (per Stradivarius – Milano), sarà proposta nelle sedi degli Istituti Italiani di Cultura di Vienna (mercoledì 5) e di Praga (giovedì 6).

“L’iniziativa – sottolinea Federica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – è stata possibile grazie al recentissimo riconoscimento da parte del Ministero della Cultura attraverso cui la nostra Fondazione entra a far parte del ristrettissimo novero dei Centri di Produzione Musicale Italiani”.

Un riconoscimento di grande valore, se si pensa che i Centri in Italia sono sette in tutto, e che rende ancor più significativa la prossima programmazione musicale della dinamica struttura napoletana che si appresta a celebrare, dal prossimo 13 ottobre, i suoi primi 25 anni di attività.

Il concerto di lunedì 3 ottobre vedrà in scena Mauro Squillante al mandolino con Silvia Grasso (al violino), Maria Cristina Vasi (alla viola), Luca Tarantino (alla tiorba e chitarra barocca) in un omaggio al compositore Emanuele Barbella (Napoli 1710-1770) di cui si eseguiranno i “Six Duos pour deux Violons ou deux Mandolines avec une Basse ad libitum”, sei duetti stampati a Parigi agli inizi degli anni Settanta del XVIII secolo.

“Nell’interpretazione che ascolteremo in questo concerto – si legge in una nota di produzione – l’esecuzione dei “Duos” è affidata ad un violino e un mandolino e, per la parte destinata al basso, ad una viola e ad un “calascione”, uno strumento della tradizione napoletana che eseguiva il basso continuo, con l’aggiunta infine di una chitarra barocca con funzione ritmico-armonica”.

Biglietti: euro 10 (ridotto euro 7). Prenotazione, consigliata, per email a segreteria@turchini.it. Info: www.turchini.it tel. 081402395

