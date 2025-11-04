Emanuele Fiano torna alla Ca’ Foscari e Gioventù comunista non molla: “Noi contestiamo ancora”

VENEZIA – In occasione del ritorno di Emanuele Fiano all’Università di Venezia assieme alla ministra Anna Maria Bernini, il Fronte della Gioventù comunista ha promosso una manifestazione “per ribadire le ragioni della contestazione a ‘Sinistra per Israele’. Contestare “un politico che nega il genocidio dei palestinesi e difende uno stato terrorista non è solo un diritto, è un atto doveroso”, ha dichiarato Paolo Spena, della segreteria nazionale del Fgc. “Non si può essere ‘per Israele’ e al contempo per ‘due popoli due Stati’ mentre è proprio Israele che cerca di cancellare la possibilità di uno Stato palestinese. Non si può continuare a bollare come antisemita chiunque si mobiliti per la Palestina”, aggiunge Spena in una nota.

