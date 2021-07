Embraer and EDP join forces to research electric aircraft

by João Marcelo

SAO PAULO – Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), a subsidiary of Embraer, entered into a partnership with EDP to collaborate on research into improvements in urban air mobility at the end of last week.

The objective of the agreement between the companies is to create infrastructure projects for the commercial application of the vertical take-off and landing electric flying cars, the eVTOL, developed by Eve.

“Our collaboration with EDP is an important step in Eve’s development as we work to bring our zero-emission eVTOL to market. For us at Eve, this is the next step in preparing the UAM (Urban Area Mobility) ecosystem for the future of urban flying,” said André Stein, President & CEO of Eve, at a press conference.

The Portuguese multinational, EDP, is present in all segments of the Brazilian electricity sector and has more than 1,500 power stations around the world. EDP ​​will mainly help Eve in the development of electrical charging points at the “vertiports”, a mixture of helipad and airport that will be built in urban centers to house the operations of the eVTOLs.

“Innovation is one of the pillars of EDP and it is a topic that receives our attention on a permanent basis. We believe that a low-carbon future necessarily involves the development of electric mobility, be it land or air. That’s why we signed this memorandum with Eve, to study possible ways to participate and contribute to this visionary future of eVTOLs”, highlighted Andrea Salinas, Director of Innovation and Ventures at EDP in Brazil in an official statement.

The partnership of Eve’s Innovation team and EDP, together with its investment unit in Brazil, EDP Ventures Brasil, will be responsible for moving the project forward. Some of the subjects covered by the collaborative research will be the evolution of battery technology and charging systems, charging point management and payment systems. Together, the companies will assess the development of a viable UAM energy infrastructure after the analysis results.

Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), una sussidiaria di Embraer, ha stretto una partnership con Edp per sviluppare insieme la mobilità aerea in città.

EMBRAER-EDP, IN BRASILE ALLEANZA PER I VELIVOLI ELETTRICI URBANI

by João MarceloSAN PAOLO DEL BRASILE – L’obiettivo dell’accordo raggiunto questo mese tra le società è creare progetti infrastrutturali per l’applicazione commerciale di velivoli elettrici urbani a decollo e atterraggio verticale, Evtol, sviluppate da Eve. In conferenza stampa, André Stein, presidente e Ceo di Eve, ha affermato: “La nostra collaborazione con Edp è un passo importante nello sviluppo di Eve mentre lavoriamo per portare sul mercato il nostro Evtol a emissioni zero. Per noi di Eve, questo è il prossimo passo nella preparazione dell’ecosistema Uam (Urban Area Mobility) per il futuro del volo urbano”.Edp, multinazionale portoghese, è presente in tutti i segmenti del settore elettrico brasiliano e possiede più di 1.500 centrali elettriche in tutto il mondo. Edp sosterrà principalmente Eve nello sviluppo dei punti di ricarica elettrica ai “vertiporti”, un misto tra l’eliporto e l’aeroporto, che verranno costruiti nei centri urbani per ospitare Evtol.”L’innovazione è uno dei pilastri di Edp ed è un tema che seguiamo costantemente” ha sottolineato in una nota Andrea Salinas, direttore del settore Innovazione e venture di Edp.”Crediamo che un futuro low carbon- ha continuato Salinas- implichi necessariamente lo sviluppo della mobilità elettrica, sia essa terrestre o aerea. Ecco perché abbiamo firmato questo memorandum con Eve, per studiare possibili modi per partecipare e contribuire a questo futuro visionario di Evtol”.La partnership tra il team Innovazione di Eve ed Edp, insieme alla sua unità di investimento in Brasile, Edp Ventures Brasil, sarà responsabile dell’avanzamento del progetto.Il programma di ricerca comune si occuperà di sviluppare la tecnologia delle batterie e dei sistemi di ricarica, della gestione dei punti di ricarica e dei sistemi di pagamento.Insieme, le aziende valuteranno anche lo sviluppo di un’infrastruttura energetica Uam praticabile dopo i risultati dell’analisi.

EMBRAER E EDP SE UNEM NA PESQUISA DO AVIÃO ELÉTRICO

por João Marcelo

SAO PAULO – Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), empresa subsidiária da Embraer, fechou uma parceria com a EDP para colaborar na pesquisa de melhorias da mobilidade urbana aérea no final da semana passada.

O objetivo do acordo entre as companhias é criar projetos de infraestrutura para a aplicação comercial dos carros voadores elétricos de decolagem e pouso vertical, o eVTOL, desenvolvidos pela Eve.

“Nossa colaboração com a EDP é um importante passo para o desenvolvimento da Eve enquanto trabalhamos para trazer nosso eVTOL de emissão zero ao mercado. Para nós, na Eve, este é o próximo passo na preparação do ecossistema de UAM para o futuro do voo urbano”, disse André Stein, presidente & CEO da Eve, em coletiva de imprensa.

A multinacional portuguesa, EDP, está presente em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro e com mais de 1.500 estações elétricas pelo mundo. A EDP vai ajudar a Eve principalmente no desenvolvimento dos pontos de recarga elétrica nos “vertiportos”, uma mistura de heliponto com aeroporto que serão construídos em centros urbanos para abrigar as operações dos eVTOLs.

“A inovação é um dos pilares da EDP e é um tema que recebe nossa atenção de forma permanente. Acreditamos que um futuro de baixo carbono passa necessariamente pelo desenvolvimento da mobilidade elétrica, seja ela terrestre ou aérea. É por isso que assinamos este memorando com a Eve, para estudar possíveis formas de participar e contribuir para esse futuro visionário dos eVTOLs”, destacou Andrea Salinas, diretora de Inovação e Ventures da EDP no Brasil em comunicado oficial.

A parceria da equipe de Inovação da Eve e da EDP, em conjunto com sua unidade de investimento no Brasil, a EDP Ventures Brasil, será a responsável por dar andamento ao projeto. Alguns dos assuntos cobertos pela pesquisa colaborativa serão a evolução da tecnologia de baterias e sistemas de carregamento, gerenciamento de pontos de carregamento e sistemas de pagamento. Juntas, as empresas irão avaliar o desenvolvimento de uma infraestrutura energética de UAM (Mobilidade Área Urbana) viável após os resultados da análise.

