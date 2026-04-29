mercoledì, 29 Aprile , 26

Lite tra ragazze per strada Porto Cesareo, 12enne azzannata da rottweiler a polpaccio

(Adnkronos) - Ci sarebbero screzi precedenti e una...

Von der Leyen: “Guerra in Iran costa all’Ue 500 milioni al giorno per l’energia”

(Adnkronos) - "Le conseguenze di questo conflitto potrebbero...

Atletico Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Tempo di semifinali in Champions League....

Frodi telefoniche, Agcom introduce numeri brevi: così si riconoscono i call center

(Adnkronos) - Nuova stretta contro le truffe telefoniche:...
HomeVideo NewsEmergency da Gaza: "Resta un inferno, solo qualche girone più su"
emergency-da-gaza:-“resta-un-inferno,-solo-qualche-girone-piu-su”
Emergency da Gaza: “Resta un inferno, solo qualche girone più su”
Video News

Emergency da Gaza: “Resta un inferno, solo qualche girone più su”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

La testimonianza del medico Irdi Memaj dalla Striscia

Milano, 29 apr. (askanews) – A Gaza la popolazione è ancora in guerra, nonostante la tregua, contro fame e malattie. Il racconto ad askanews da Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, di Irdi Memaj, medico di emergenza-urgenza, per Emergency. “La situazione è stagnante nella sua tragicità – ha spiegato – nel senso che purtroppo i problemi sono ancora tanti, i problemi sanitari sono infiniti, continuano ad esserci pochi farmaci, mancano antibiotici, mancano antipertensivi, la situazione igienico-sanitaria è sempre disastrosa e continuano anche la fame e le violenze”. Emergency ha due cliniche ad al-Qarara e al-Mawasi, alle prese con grandi difficoltà. “Manca un po’ di tutto, per esempio ultimamente abbiamo avuto difficoltà con l’insulina, non si trova più l’insulina che è fondamentale per i pazienti diabetici – ha evidenziato Memaj – il problema è che i farmaci arrivano sempre col contagocce e quindi diventa un po’ difficile trattare nel migliore dei modi questi pazienti”. Ad esempio “a Gaza al momento se un paziente ha un infarto non è possibile fare una coronarografia per trattarlo, non si possono fare risonanze magnetiche e quindi ci sono tanti pazienti che aspettano l’evacuazione medica, purtroppo anche quelle sono molto lente”. Difficile parlare di miglioramento dopo la tregua. Secondo il medico “stavamo in un cerchio infernale più basso, siamo saliti un pochino, ma sempre di girone infernale parliamo per queste persone che continuano tutti a vivere in tenda con infezioni ricorrenti, difficili da trattare, con le discariche a cielo aperto”.

Previous article
Trump: Iran sconfitto militarmente, non avrà mai arma nucleare
Next article
La battuta di re Carlo a Trump: senza i britannici parlereste francese

POST RECENTI

Video News

Re Carlo ricorda post 11 settembre: stessa determinazione per Ucraina

L'invito all'unità nel discorso al Congresso fra gli applausiWashington, 29 apr. (askanews) - Re Carlo III d'Inghilterra ha dichiarato al Congresso degli Stati Uniti, fra...
Video News

Medici Emergency da Gaza: palestinesi sfiancati da fame e malnutrizione

Il racconto di Irdi Memaj dalla StrisciaMilano, 29 apr. (askanews) - "C'è stato un miglioramento per quanto riguarda la malnutrizione patologica, però viaggiamo sempre sul...
Video News

La battuta di re Carlo a Trump: senza i britannici parlereste francese

L'ironia alla cena di StatoWashington, 29 apr. (askanews) - Re Carlo III si è rivolto con una battuta al presidente americano Donald Trump durante la...
Video News

Trump: Iran sconfitto militarmente, non avrà mai arma nucleare

"Re Carlo è d'accordo con me"Washington, 29 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli Usa hanno sconfitto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.