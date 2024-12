Emergency lancia “365 giorni”: per un 2025 contro la guerra

In collaborazione con Ogilvy: film su social e tv dal 30 dicembre

Milano, 30 dic. (askanews) – In un mondo che celebra centinaia di giornate mondiali, Emergency ci ricorda che per milioni di persone ogni giorno è un giorno di guerra. Lo fa con la campagna “365 giorni”, promossa insieme a Ogilvy, una delle più importanti agenzie pubblicitarie a livello globale.”Come ogni anno, la collaborazione tra le nostre due realtà vuole dare voce, ogni volta in modo diverso, alle conseguenze e alle vittime della guerra e dei conflitti – spiega Giampiero Becciu, infermiere Emergency a Gaza -. L’obiettivo della campagna è infatti quello di raggiungere 365 giorni di pace. Vuole essere l’augurio per un 2025 contro la guerra”.Così dal 30 dicembre – su tutti i canali social internazionali di Emergency e anche in tv su La7 – arriva un film che – in modo originale e toccante – accende i riflettori sul dramma di chi ogni giorno vive in zone di guerra.”Il film di campagna racconta le vite di diverse persone in varie parti del mondo, apparantemente intente a vivere giornate dedicate alle loro passioni e ai loro cari – chiosa l’attivista di Emergency -. Ad esempio abbiamo una ragazza che viaggia, due bambini che giocano a nascondino, e una coppia di innamorati che si bacia. Poi, con un colpo di scena, la guerra cancella immediatamente il significato di quei momenti. La ragazza che sta viaggiando, in realtà, sta scappando dal suo paese. I bambini che giocano a nascondino, in realtà, si stanno nascondendo da un soldato. E gli innamorati si stanno scambiando un ultimo bacio”.Una campagna che si rinnova da più di 10 anni e che testimonia il forte impegno messo in campo da Emergency per garantire assistenza medica e chirurgica alle vittime dei conflitti, promuovendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. “Offriamo cure gratuite e senza discriminazioni nei nostri ospedali, punti di primo intervento, centri sanitari, pediatrici, per la riabilitazione e di maternità, e nei nostri ambulatori fissi e mobili – sottolinea Becciu -. Siamo anche nel Mediterraneo centrale con la nostra nave, Life Support, per le missioni Sar di ricerca e soccorso”.Fondata nel 1994 da Gino Strada, Emergency svolge un ruolo cruciale soprattutto nelle aree di guerra più calde del globo: Sudan, Ucraina e ovviamente striscia di Gaza.”Al momento stiamo collaborando con una ong palestinese che offre servizi di base – puntualizza ancora l’infermiere di Emergency a Gaza – . Stiamo lavorando alla costruzione di una nuova clinica, che fornirà assistenza primaria, medicina di base, primo soccorso, salute materno-infantile ad una popolazione di riferimento di circa 10 mila persone. Emergency continua a svolgere tutte queste attività con l’augurio che il 2025 veda più pace che violenza”.