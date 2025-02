Emergenza Carceri, AIGA: “La dignità dei detenuti sia al centro dell’agenda politica”

“La situazione carceraria in Italia è molto grave. L’Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri, voluto per avere un riflettore sempre acceso sul tema, racconta di problemi strutturali: le prigioni restano un luogo dove i detenuti vengono lasciati soli, mentre la nostra proposta è che diventino una sorta di “città” con possibilità di attività formative, lavorative e socializzanti perché la finalità della pena rimane sempre quella rieducativa”. Lo ha affermato Carlo Foglieni, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), chiudendo il Consiglio Direttivo Nazionale dedicato al tema dei Diritti fondamentali, “Il coraggio di essere umani”, che si è svolto a Cosenza, con la partecipazione di oltre 250 avvocati provenienti da tutta Italia, il 21 e 22 febbraio.

“La Calabria è una delle regioni storiche della nostra associazione. Il tema dei Diritti fondamentali in questo momento storico ci sembra molto importante: lo abbiamo scelto anche per dare un segnale, inaugurando di fatto l’anno dell’AIGA all’insegna del profilo umano”. Tornando all’emergenza carceri, Foglieni sottolinea: “Altro tema centrale sono i detenuti tossicodipendenti, circa il 30% dei totali: servono percorsi che garantiscano il diritto alla cura e al reinserimento sociale, fermo restando che bisogna sempre contemperare l’esigenza della punizione con quella della rieducazione. Un aspetto importante è legato anche ai detenuti stranieri, spesso quelli incarcerati sono uomini senza fissa dimora che scontano la pena in carcere per una semplice mancanza di alternativa: AIGA intende proporre ad ANCI di verificare la sussistenza di strutture nei Comuni che potrebbero ospitarli. E poi chiediamo l’implementazione della magistratura di sorveglianza: nel momento in cui le procedure sono lente, il congestionamento delle carceri è inevitabile; e la telemedicina nelle carceri, per portare servizi sanitari direttamente all’interno degli istituti penitenziari”.

All’evento è intervenuta la senatrice Stefania Pucciarelli (presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del Senato), che per l’occasione ha visitato il carcere di Cosenza: “AIGA ha svolto un lavoro importante per accendere i riflettori sulle criticità delle carceri, penso alla pubblicazione del Libro Bianco e alle continue visite nelle strutture penitenziarie. La collaborazione continuerà in futuro con l’obiettivo di salvaguardare i Diritti umani e garantire la difesa dei cittadini e l’equo processo”.

Valerio Zicaro, tesoriere nazionale AIGA e avvocato del Foro brutio, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver ospitato a Cosenza uno dei momenti politici più importanti della nostra associazione, il primo del 2025, e di aver affrontato un tema cruciale dell’ordinamento giuridico e di grande attualità, mettendo a confronto i massimi rappresentanti delle giurisdizioni sovranazionali e internazionali con i rappresentanti delle istituzioni forensi e il mondo politico. Siamo certi che questo confronto abbia contribuito ad alimentare il dibattito in materia di Diritti umani”.

L’evento è proseguito sabato mattina con il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA, nel corso del quale la sezione ha premiato tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida della stessa durante i suoi 45 anni di vita. “È stato un momento molto emozionante”, ha affermato Giuliano Arabia, presidente dell’AIGA Cosenza, “immaginato per onorare quei colleghi (tra i quali Oreste Morcavallo, Emilio Greco, Gaetano Catera, Aurelia Zicaro, Livio Calabrò e Valerio Zicaro) che hanno condotto negli anni la sezione”.