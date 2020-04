Emergenza Coronavirus, il Napoli vuole finire la stagione: il piano di De Laurentiis. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole concludere la stagione. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è deciso a portare il campionato all’ultima giornata e la Coppa Italia alla finale, fino in fondo. E se fosse necessario non avrebbe alcun problema a prolungare il calendario fino all’autunno inoltrato o magari a ridosso dell’inverno.

Serie A, la posizione di De Laurentiis

La posizione del club azzurro è questa, De Laurentiis ha spiegato in Lega di puntare a ricominciare la stagione dal punto in cui è stata interrotta, ma allo stesso tempo ha precisato che il progetto non prescinderà mai dalla tutela del diritto alla salute. Dalla sicurezza degli atleti, degli impiegati e degli operatori del mondo del calcio, nonché degli sportivi tutti. La ripresa delle attività calcistiche dovrà coincidere esclusivamente con la fine dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. In conformità con i decreti istituzionali, e le partite dovranno essere giocate comunque a porte chiuse. Se necessario, il Napoli è disposto a dilatare i tempi del campionato e della Coppa Italia fino a ottobre e anche novembre. O magari a ridosso dell’inverno: l’importante è non lasciare nulla in sospeso e tantomeno ricorrere ai playoff.

Sulla questione stipendi

Sotto il profilo degli stipendi, intanto, dopo aver già corrisposto la mensilità di febbraio ai giocatori e ai dipendenti, il Napoli attende l’eventuale accordo AIC-Lega sugli emolumenti di marzo: nell’Assemblea straordinaria di domani sarà affrontato anche questo aspetto molto delicato.

