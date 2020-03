In Lombardia è emergenza Coronavirus. Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 15 marzo 2020, infatti, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha invocato misure più stringenti, anche perché, come ha sottolineato Remuzzi, “i posti in rianimazione stanno finendo”. Il video da Mediaset Play.

