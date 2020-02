Niente conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte in vista del match di Europa League di domani sera che vedrà la sua ​Inter affrontare tra le mura amiche dello stadio San Siro i bulgari del Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale della coppa. Il motivo? L’emergenza Coronavirus che da qualche giorno sta colpendo il nord-Italia. In linea con quanto deciso pochi giorni fa dal Ministero della Salute e dalla FIGC, l’Inter ha annullato ogni tipo di attività legata al match contro il…

L’articolo Emergenza Coronavirus, l’Inter annulla la conferenza stampa di Conte pre-Ludogorets proviene da Notiziedi.

