Emergenza Coronavirus: quali sono i giocatori di Serie A risultati positivi?

​L’emergenza Coronavirus continua tristemente a farsi sentire in tutta Europa, ma in particolar modo in Italia, la prima a stoppare tutti i campionati per evitare il diffondersi del virus. Ma, nonostante le misure (probabilmente tardive) il Covid-19 ha fatto la sua apparizione tra diversi calciatori di Serie A. Coronavirus, tutti i calciatori contagiati Il primo positivo è stato il difensore della Juventus Daniele Rugani, che ha imposto la quarantena a tutti coloro che lavorano in ambito… continua a leggere sul sito di riferimento