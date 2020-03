La Federazione di Ginnastica dell’Azerbaijan cancella la tappa delle World Cup Series di ginnastica artistica in corso di svolgimento alla National Gymnastics Arena di Baku. Con uno scarno comunicato il segretario generale dell’AGF, Nurlana Mammadzada, ha annunciato la decisione del governo di annullare le finali della Coppa del Mondo, che si sarebbero dovute tenere nel weekend, onde evitare, a partire da domani, qualunque forma di aggregazione di massa sul territorio azero. Questa misura, viene specificato nella nota, è adottata per prevenire la diffusione nel Paese del coronavirus, per il quale non esiste al momento un vaccino. Dopo l’all around di Stoccarda salta così anche la gara di Baku,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Emergenza Covid-19, cancellate le finali di Coppa del Mondo a Baku proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento