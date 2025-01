Emergenza granchio blu, interviene il Governo con un piano da 10 milioni di euro: le misure

ROMA – Misure e finanziamenti per combattere l’invasione del granchio blu e tutelare il comparto delle vongole nostrane.

Un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro, che si aggiungono a ulteriori 44 milioni stanziati dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

GLI INTERVENTI

Attrezzi da pesca passivi e maggiormente selettivi nei confronti delle diverse taglie del granchio blu, rispetto ad attrezzi mobili che operano sul fondale.

Campagne di pesca selettiva per il contenimento e catture come specie accessoria di altre attività di pesca, cioè cattura accidentale. Progettazione e realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura a cura del CNR. I granchi blu catturati, destinati allo smaltimento, verranno conferiti in apposite strutture (mercati ittici) e centri di raccolta/sbarco e, successivamente, trasportati – tramite un servizio di ritiro giornaliero condotto da ditte specializzate – presso il sito di smaltimento, riconosciuto un rimborso forfettario per Kg di prodotto conferito fino a 0,50 euro/Kg.

Potenziamento dei sistemi di protezione come recinti e teli e utilizzo di nasse per limitare la pressione predatoria del granchio blu nelle aree di allevamento di molluschi con semina in specifiche aree di allevamento di vongole.

Un contributo per l’acquisto di seme, prediligendo, ove possibile, il materiale biologico di provenienza nazionale con test sperimentali in siti pilota per l’utilizzo di specie predatrici del granchio blu.

Utilizzo delle biomasse del granchio blu o dei suoi scarti per la loro valorizzazione per la produzione di farine animali, pet food, bioplastica, biogas o altro.

Vivificazione delle lagune, più in generale misure volte al miglioramento delle loro condizioni idrodinamiche, morfologiche ed ecologiche, nonché a garantire la salvaguardia della biodiversità. Prsentato al MASAF è il ‘Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu’.

IL PIANO

Il Piano vede la collaborazione di ISPRA, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), CREA, Capitanerie di Porto ed Enti territoriali delle regioni più colpite dall’emergenza. Con un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro – stanziati nel dl Agricoltura – per il biennio 2025-2026, il Piano mira a tutelare la biodiversità degli habitat colpiti, contenere e contrastare la proliferazione della specie invasiva, prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca.

Alla presentazione hanno partecipato il Commissario Straordinario per il Granchio Blu, Enrico Caterino, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto e il sottosegretario del MASAF, Patrizio La Pietra.

