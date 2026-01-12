lunedì, 12 Gennaio , 26
emergenza-valanghe-in-tutte-le-alpi,-un-altro-morto-in-savoia
Emergenza valanghe in tutte le alpi, un altro morto in Savoia

Emergenza valanghe in tutte le alpi, un altro morto in Savoia

Video NewsEmergenza valanghe in tutte le alpi, un altro morto in Savoia
Redazione-web
Di Redazione-web

Sei persone hanno perso la vita questo fine settimana

Courchevel (Savoia), 12 gen. (askanews) – Emergenza valanghe in tutto l’arco alpino occidentale. A Courchevel,in Savoia, in tarda mattinata, uno sciatore fuori pista è stato travolto da un’altra valanga ed è stato trovato morto. Il ritrovamento è stato fatto dopo l’intervento degli elicotteri del soccorso alpino. Sei persone hanno perso la vita questo fine settimana a causa delle valanghe sulle Alpi, causate dall’instabilità del manto nevoso.Il pericolo è alto anche in Italia, il Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri ha invitato tutte le persone che intendono muoversi o operare in ambiente montano innevato sulle catene dell’Appennino e delle Alpi centrali e occidentali alla massima prudenza.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.