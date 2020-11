FIRENZE (ITALPRESS) – “Contro la Polonia è sempre stata una gara dura. Lì abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto e fatto di tutto per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Anche contro l’Olanda abbiamo fatto bene, ci è mancato il secondo gol contro una squadra che ha giocato una buona partita. Domenica ci attende un’altra gara dura, ma giocheremo in casa e dobbiamo fare di tutto per vincere”. Lo ha detto dal ritiro azzurro di Coverciano l’esterno sinistro della Nazionale, Emerson Palmieri. “Quando siamo qui in azzurro dobbiamo fare di tutto per vincere ogni gara, anche le amichevoli. Siamo l’Italia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Emerson “Dura con Polonia, ma l’Italia deve dare tutto per vincere” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento