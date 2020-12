Emerson Palmieri-Napoli: sono due le strade per arrivare al terzino! Ecco quando l’affare può decollare

Nel mercato di gennaio, il Napoli non farà grandi movimenti ma Gattuso ha chiesto esplicitamente un esterno sinistro viste le difficoltà avute in quel ruolo in questa prima parte di stagione. Ed è cosa nota che il Napoli voglia contrattualizzare Emerson Palmieri. Secondo indiscrezioni diffuse dai colleghi di Calcionews24, gli azzurri avrebbero in serbo ben due strategie per accaparrarsi il terzino italobrasiliano. Queste le opzioni: quella dell’acquisto a titolo definitivo o quella del prestito oneroso.

Emerson Palmieri-Napoli, le vie per il sì!

Tra il Napoli e i Blues i rapporti sono ottimi, rapporti peraltro cementati dall’affare Bakayoko in estate. Secondo i beneinformati Emerson Palmieri potrebbe davvero arrivare in prestito verso la fine di gennaio. Ecco quando può davvero decollare l’affare.

