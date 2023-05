Emil Banca, soci eleggono presidente l’ex ministro Galletti

Nuovo consiglio d’amministrazione resterà in carica fino al 2026

Bologna, 15 mag. (askanews) – L’ex ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, è il nuovo presidente di Emil Banca, banca di credito cooperativo. E’ stato eletto ieri dall’assemblea dei soci, che ha anche approvato all’unanimità il bilancio 2023, chiuso con un utile record sopra i 53 milioni di euro. Galletti è entrato nel cda Emil Banca nel 2020; negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, guidando il comitato che ha lavorato al primo piano triennale di sostenibilità.

“Vogliamo confermarci come punto di rifermento per l’economia reale di questo territorio ricco e laborioso, e come partner affidabile delle famiglie e delle realtà che animano le comunità di cui facciamo parte – ha detto Galletti -. Continuando a fare banca in modo differente, basato su solidarietà e mutualità. Un modo di operare attento alle persone, ai più deboli e con il faro della sostenibilità, economica, sociale ed ambientale, ad indicarci la rotta”.

Per l’area di Piacenza, entrata a far parte del territorio di competenza della Banca dopo l’acquisizione a fine 2021 di nove filiali da Bcc Centropadana, è stato eletto l’attuale presidente di Confcooperative Emilia-Romagna e amministratore delegato di Coop San Martino, Francesco Milza. Per l’area di Reggio Emilia entra in consiglio Cinzia Rubertielli, amministratore delegato di Li&Pra spa, mentre per Ferrara è stata eletta Paola Pesci, presidente della Società Cooperativa Agreste. Infine, per l’area di Bologna, entra in consiglio Giancarlo Tonelli, storico direttore generale di Ascom Confcommercio Bologna. Completano il Cda i consiglieri: Viviano Fiori (Vergato), Azio Barani (Montecchio), Cristina Bottoni (Molinella), Ivonne Capelli (San Lazzaro), Carlo Piccinini (Modena), Stefano Simonazzi (Bagnolo in Piano), Assuero Zampini (Monzuno) e Graziano Massa (Loiano).

